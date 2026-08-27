VÍDEO | María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, sobre las despedidas de soltero conjuntas: "Acaban en discusión o divorcio"

María José Gómez y Verdú explica en este vídeo qué dice el protocolo sobre las despedidas de soltero y tiene claro que deben hacerse por separado, porque las conjuntas "siempre terminan mal".

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú nos cuenta en Zapeando qué se puede y qué no se puede hacer en una despedida de soltero, incluyendo el momento del estriptis.

Respecto al tipo de fiesta que se va a organizar, María José recomienda "primero preguntar al novio o a la novia, porque muchas veces se organiza algo que le gusta a todas, menos a la novia".

Por otro lado están las despedidas conjuntas, algo que para la experta en protocolo "siempre termina mal". De hecho, añade que "prácticamente siempre termina en discusión o divorcio".

Para evitarlo, apunta, "hay que poner unos límites": "Si te traen un stripper, no quedarte sentado y mirarlo desde la distancia, porque tu novio está ahí presente".

De este modo, considera que lo mejor es que el novio y la novia se diviertan "separados", eso sí, "con cabeza, con mentalidad, con volver sanos a casa y no arrepentirte".

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