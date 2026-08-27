VÍDEO | María José Gómez y Verdú explica cómo actuar en un estriptis... con Nacho García como stripper: "Igual son años de psicólogo"

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú explica las normas de comportamiento detrás de las despedidas de soltero, también en el momento del estriptis, con Nacho García como stripper improvisado.

Detrás de las diademas de dudoso gusto, la comida erótica o los disfraces, las despedidas de soltero también tienen su protocolo y la experta María José Gómez y Verdú nos desvela cuál es en Zapeando.

Una de las cosas más típicas es que las amigas o los amigos contraten a un profesional del estriptis, una "situación difícil" para María José, que explica que la forma de actuar "depende mucho de la persona que se sienta y del bailarín".

En cualquier caso, señala que "siempre hay que tratar al bailarín con dignidad", además de "no manosearlo excesivamente, porque no sabemos lo que ha hecho el bailarín" y "mantener una distancia de seguridad".

La experta en protocolo lo explica con un divertido caso práctico en el que Nacho García hace de stripper y ella nos muestra cómo meterle los billetes en el cuerpo en modo "contactless": "Igual esto son años de psicólogo", afirma con humor.

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