VÍDEO | Paco Jiménez da los detalles de los robos en casa de futbolistas en Barcelona: "El ladrón publicitaba los relojes como robados a jugadores del Barça"

El pasado 15 de octubre salió a la luz que la Policía había detenido a tres integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a robar en las viviendas de los jugadores del Fútbol Club Barcelona.

Los robos en las casas de los futbolistas son un fenómeno que están cada vez más a la orden del día. De hecho, en las últimas semanas han sido varios los integrantes del fútbol español que han sido víctimas de este tipo de asaltos.

El pasado 15 de octubre salió a la luz que la Policía había detenido a tres integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a robar en las viviendas de los jugadores del Fútbol Club Barcelona.

Paco Jiménez explica en Zapeando que el líder, de origen albanokosovar, "es presuntamente el responsable de haber robado en la casa de Joan García y Pau Cubarsí, y en junio fue visto merodeando por la mansión de Jules Koundé".

El colaborador de Zapeando detalla que "organizaba los golpes desde un hotel de Castelldefels". "De hecho, los investigadores lo captaron en la piscina del hotel planificando el siguiente golpe", añade.

Pero aún más surrealista era cómo promocionaba los relojes de lujo que sustraía a los deportistas. "Iba presumiendo de tener relojes de lujo robador a jugadores del Barça, los publicitaba así en el mercado negro, y esa indiscreción precipitó la detención", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido