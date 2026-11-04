Cuáles son los dos mejores panettones de España y dónde puedes conseguirlos: "Uno es de fruta y otro, de chocolate"

El Gremi de Pastisseria de Barcelona ha organizado el Concurso del Mejor Panettone Artesano de España y estos son los dos ganadores.

Que el panettone está ganando popularidad en España como postre navideño es algo innegable y se hace notar en el número de participantes, cada vez mayor, en el Concurso del Mejor Panettone Artesano de España que organiza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Este año, ya conocemos a los dos ganadores y nuestros Aruser@s ya están dispuestos a probarlos.

Este año se han presentado 101 panettones y había dos categorías: la clásica (de frutas) y de chocolate. Los vencedores han sido, en cada caso, Lluís Costa, de Vallflorida Xocolaters en Sant Esteve de Palautordera (Barcelona) -que ya ganó en 2023- y Francisco Antonio Villagordo Cabrera, de la Pastelería La Roja, en Almoradí (Alicante).

El jurado ha tenido en cuenta el punto de cocción de la masa, el sabor del panettone y el glaseado. Lo ideal, indican los expertos, es comérselo a 25 grados y sin mojarlo en el café.

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