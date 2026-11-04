Sanguino reacciona a la comparación de la princesa Leonor con Ladi Di: "Soy republicano en la intimidad, pero me gusta mucho hablar de ellos"

La prensa internacional ya sitúa a la princesa Leonor a la altura de Lady Di o Kate Middleton en estilo y Juan Sanguino lo analiza en Zapeando.

Hoy es miércoles y eso significa que Juan Sanguino analiza las novedades de la prensa rosa. En esta ocasión, el experto comenta lo que dice la prensa internacional, que empieza a colocar a la princesa Leonor a la altura de otros referentes reales como Lady Di o Kate Middleton.

Es el caso de 'Tatler', una de las revistas de estilo más prestigiosas de Reino Unido, que sitúan a Leonor como el "ídolo real" de la generación Z. En este sentido, Sanguino apunta que tanto ella como la reina Letizia "son las principales responsables del resurgimiento de la popularidad de la monarquía, que hace diez años estaba en un momento que si llega a haber guillotinas...".

También señala que la Casa Real ha tomado importantes decisiones de imagen respecto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, como "que no salgan en fotos con los abuelos, ni con los primos ni con las tías" y "se ha apostado mucho por que quede claro que la familia real son ellos cuatro".

Esto, indica, transmite la imagen de familia "modélica y moderna que a la gente gusta mucho". "Yo por ejemplo, soy republicano en la intimidad, pero me gusta mucho hablar de ellos", asegura Sanguino.

Tras Leonor, explica, hay un equipo de relaciones públicas, marketing y publicistas que "trabajan asesorando cada paso que da". No obstante, Sanguino no cree que "tres años en el Ejército son muy representativos de la generación Z". En este sentido, defiende que es más representativa la infanta Sofía, que "se va al fútbol con la madre o a los festivales de cine".

Durante los años de servicio militar de Leonor, comenta el experto, "se insistió mucho en que su vida era como la de una chica normal y corriente, algo que vuelve locos a las revistas". De hecho, salió aquella portada en bikini, "para que no se hable tanto de los tanques y se hable de lo guapa que es y del cuerpo, que hace mucho deporte".

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