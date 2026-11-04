C. Tangana vuelve a la vida (musical) con un rap íntimo que anuncia nueva etapa: "A los que dudaban, la duda ha acabado"

Los detalles Tras tres años sin publicar música propia, Antón Álvarez reaparece con 'Milko Freestyle', un rap íntimo dedicado a un amigo fallecido en el que repasa su paternidad, reivindica su trayectoria y deja pistas de un nuevo disco.

C. Tangana ha vuelto. Después de tres años sin publicar una canción propia, Antón Álvarez Alfaro reaparece con un rap que suena menos al personaje que al hombre que hay detrás. Carga a su bebé, hace la compra, piensa en el legado y habla de la muerte de un amigo. La vida, sin artificios. Y una declaración de intenciones: "Resucito, como Cristo". El verso, incluido en 'Milko Freestyle', termina con un aviso para quienes daban por cerrada su carrera musical: "A los que dudaban, la duda ha acabado".

La canción, de apenas dos minutos, está dedicada a Óscar Botello, conocido como Milkman, rapero, productor y artista visual mexicano y colaborador de C. Tangana, fallecido el pasado febrero. Pero también funciona como una suerte de balance personal. En ella caben el duelo, la paternidad y las transformaciones de los últimos años, con una naturalidad que contrasta con la dimensión pública que ha adquirido su trayectoria.

Publicado de madrugada, el tema conecta precisamente la llegada de su hijo con la continuidad de su carrera. "Sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido y mi vida ha cambiado / y otra vez pensando en el puto legado, en el nombre y el hambre que voy a dejarle", canta el artista de raíces gallegas mientras sostiene en brazos al que podría ser su hijo, fruto de su relación con la fotógrafa chilena Rocío Aguirre.

Pero la noticia está en otro verso. En su primera canción en tres años, C. Tangana deja entrever que trabaja en un nuevo disco. "En Madrid vestido de civil escribiendo otro truco, otro palo, otro disco", desliza en 'Milko Freestyle'. No hay fecha de lanzamiento ni más detalles sobre ese posible trabajo, pero la referencia basta para reactivar las expectativas sobre su regreso a la música.

También hay espacio para recordar el terremoto que provocó con su último gran álbum. "Saqué El Madrileño, la mitad de los rapers de España querían echarme a patadas del gremio", recuerda con la ironía de quien terminó imponiendo su propio lenguaje. El disco, publicado en 2021, le valió tres Latin Grammy y revolucionó la música española con una mezcla de sonidos urbanos, folclore latinoamericano y tradiciones musicales españolas. Una reivindicación contemporánea de géneros y símbolos que hasta entonces parecían relegados a otra época.

En 2022, tras alcanzar esa cima, decidió apartarse de la música. Junto a su productora, Little Spain, documentó la aventura de una gira que había puesto patas arriba su carrera. "Lo he perdido todo, lo he invertido en la gira", canta ahora en 'Milko Freestyle', en una referencia que también sirve para volver sobre aquellos años.

Desde entonces, su actividad se desplazó hacia el audiovisual. C. Tangana debutó como cineasta con 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', un documental reconocido que confirmó su interés por explorar otros lenguajes creativos. La música, entretanto, parecía quedar en segundo plano. Aunque desde su discográfica insistían en que nunca había abandonado el estudio, el horizonte inmediato se limitaba a cuatro conciertos junto a Agorazein en el Movistar Arena, a partir del próximo 15 de noviembre, con las entradas agotadas, para celebrar el décimo aniversario de su primera formación.

Hasta ahora. 'Milko Freestyle' no es solo su primera canción en tres años: es también el primer indicio de un nuevo álbum. C. Tangana vuelve al rap, mira de frente a todo lo que ha cambiado en su vida y deja claro que su historia musical todavía tiene capítulos por escribir.

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