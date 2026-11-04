Dos relojes robados a Casillas y vendidos por 26.000 euros: Paco Jiménez da los detalles del 'cambiazo' sufrido por el exportero del Real Madrid

Los autores fueron una empleada del hogar y un vigilante de seguridad de la urbanización en la que vive el exfutbolista que, además, son pareja.

En octubre de 2025, dos personas fueron detenidas por el robo de cinco relojes de lujo al exjugador del Real Madrid y de la Selección española Iker Casillas. Se trataba de una empleada del hogar y un vigilante de seguridad de la urbanización en la que vive el exfutbolista que, además, son pareja.

Un año más tarde, Paco Jiménez nos trae la última actualización del caso: "El portero de la urbanización ha condesado que actuó solo, que se vio ahogado por las deudas y por eso tuvo que robar los relojes".

"Por la venta de dos de los relojes consiguió 26.000 euros, los otros tres no han aparecido", detalla el colaborador de Zapeando.

Tras su confesión, el trabajador de la finca se enfrenta a una posible pena que podría llegar a los 18 meses de prisión. No obstante, Paco Jiménez explica que "ha pedido que no se mezcle para nada a su pareja", que trabajaba dentro de la vivienda de Casillas.

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