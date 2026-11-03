VÍDEO | Víctor Algra alerta sobre los efectos de los crecepelos humanos en los gatos: "Hasta el 13 por ciento con síntomas, fallece"

Víctor Algra profundiza en la advertencia de la Agencia del Medicamento sobre los efectos nocivos de los crecepelos para nuestras mascotas. El veterinario explica que el minoxidil, un principio activo, puede provocar complicaciones cardiovasculares y respiratorias incluso en dosis muy pequeñas.

Víctor Algra nos habla en Zapeando sobre una alerta que ha lanzado la Agencia del Medicamento, en la que advierte sobre el riesgo de las lociones crecepelo humanas para perros, gatos y otras mascotas.

Se trata del minoxidil, el principio activo de muchos productos anticaída que, aunque es perjudicial para todas las mascotas, es especialmente preocupante en gatos. En este sentido, el veterinario explica que "se ha visto en estudios retrospectivos que hasta el 13 por ciento que tenía síntomas, fallecía".

Esto se produce debido a que este medicamento es un vasodilatador que "provoca una caída de esa tensión y desencadena una respuesta compensatoria de todo el organismo con complicaciones cardiovasculares y respiratorias que pueden acabar con edemas pulmonares y derrames pleurales".

Además, esto puede llegara ocurrir con cantidades muy pequeñas de producto, "porque se han visto problemas con disposiciones muy chiquititas, como unas gotas o incluso lamerse un pelo contaminado".

De este modo, Víctor advierte que incluso el contacto con unas manos sin lavar, entrar en contacto con superficies como tejidos, ropa de cama o almohadas puede ser peligroso.

Para evitarlo, el veterinario recomienda extremar la precaución, lavarse las manos después de aplicar el producto, así como la ropa o superficies que podrían estar contaminadas. También hay que guardar los envases y tirar los aplicadores en la medida de lo posible.

Por último, si sospechamos que el animal ha podido entrar en contacto con el crecepelo, Víctor recomienda "ir corriendo al veterinario".

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