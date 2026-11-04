Vox pasa de puntillas por el batacazo de Trump en las 'midterms' mientras la izquierda habla de victoria "histórica" de los demócratas

La otra cara Desde el PP no se sienten apelados por la derrota de los republicanos en Estados Unidos y hacen una lectura optimista del cambio y el poder del voto, según ha trasladado Feijóo: "Si las encuestas americanas han acertado y aciertan las españolas, el 29 habrá un vuelco".

Santiago Abascal, líder de Vox, minimiza la derrota de Trump en las elecciones de medio mandato en EE.UU., calificándola de habitual y similar a lo que vivieron Clinton y Bush. Abascal está más centrado en las elecciones españolas del 29 de noviembre. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, celebra la victoria demócrata en EE.UU. como un presagio de éxito para la izquierda en España, mientras que Alberto Núñez Feijóo del PP advierte de un posible "vuelco político" en las elecciones españolas. Gabriel Rufián de ERC critica el "fascismo" tras los resultados estadounidenses, destacando el rechazo a figuras como Trump y Bolsonaro.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha apuntado, sobre la derrota de Trump en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que es algo que ocurre "habitualmente" y también les pasó a Bill Clinton y a George Bush, pero que él está bastante ocupado con las elecciones del 29N en España como para ocuparse de las de EEUU.

Preguntado en Onda Cero por las elecciones, que ha perdido el partido republicano de Donald Trump, ha señalado que las ve con "bastante menos interés que las elecciones nacionales, francamente, como pueden comprender y por la cuenta que me trae".

No obstante, ha señalado que lo que ha ocurrido en Estados Unidos es "algo que ocurre habitualmente" y ha apuntado que le ocurrió a Bill Clinton y también a George Bush. "Muchos presidentes pierden la mayoría en las cámaras en mitad de su mandato", ha apuntado antes de advertir de que quien va a seguir presidiendo los EEUU durante los dos próximos años es Donald Trump y "conviene tener una buena relación con Estados Unidos".

Sin embargo, ha señalado estar "bastante ocupado con las elecciones nacionales" como para preocuparse mucho por "cualquier resultado de cualquier otro en cualquier lugar del mundo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplaudido la victoria que han cosechado los demócratas en las elecciones y considera que son un anticipo de lo que ocurrirá en las generales del 29 de noviembre. "Ocurrió en Brasil, acaba de ocurrir en EEUU y ocurrirá pronto en España", ha indicado este miércoles en un mensaje en su cuenta de 'X'.

La sociedad estadounidense, según Sánchez, votó en la víspera "contra las políticas que solo empobrecen", contra el "odio", el "negacionismo climático" y los "privilegios de las élites", ha señalado después de que el Partido Demócrata lograse una amplia victoria que le otorga el control de la Cámara de Representantes.

Sánchez considera que los recientes resultados internacionales juegan a favor de la izquierda y da por amortizado el ciclo de crecimiento de la derecha: "La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona", ha señalado.

Albares habla de victoria "histórica"

Para el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha vaticinado que la ola de cambio que se inició en Brasil con la reelección de Lula da Silva y ha continuado con la "victoria de dimensiones históricas" de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos continuará en España.

"Yo estoy convencido que esa ola va a continuar en España, porque aquí en España el 29 de noviembre está en juego exactamente lo mismo que se ha estado dirimiendo en todas estas elecciones", ha sostenido Albares en declaraciones a la prensa antes de la reunión de cancilleres previa a la Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y jueves en Madrid.

Lo que se está dirimiendo, según él, es si se está a favor de la cooperación, del diálogo y del Derecho Internacional o por contra se está "a favor de la ley del más fuerte, de la ley de la selva" y de que, en definitiva, "el pez grande se come al pez chico". Sin embargo, ha sostenido que tanto en España como fuera de ella siguen siendo mayoría los que apuestan por la primera opción.

Feijóo avisa a Sánchez: puede haber "vuelco político" en España

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado al jefe del Ejecutivo que en España también puede haber "vuelco político" en las elecciones del 29 de noviembre como el que se ha producido en Estados Unidos, donde los norteamericanos "han retirado la confianza" al presidente Donald Trump. Por eso, ha aconsejado a Pedro Sánchez que "tome nota" de lo ocurrido en las 'midterms'.

"El señor Trump ha perdido las elecciones. Los norteamericanos le han retirado la confianza en el Congreso y el Senado. El pueblo americano sabe lo que tiene que hacer y lo ha hecho", ha declarado Feijóo en una entrevista en Antena 3.

Después de que Sánchez haya celebrado la victoria demócrata en EEUU y haya indicado que anticipa su triunfo en las generales, Feijóo ha señalado que las encuestas han acertado en Estados Unidos" y Trump "ha tenido un retroceso muy importante en las dos cámaras".

"Los demócratas han subido incluso en feudos tradicionales republicanos y por tanto que tomen nota porque si las encuestas americanas han acertado y también aciertan las españolas pues el 29 de noviembre habrá un vuelco político en España que en este caso afectará al presidente del Gobierno", ha advertido.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso y cabeza de lista de su partido a las elecciones generales del 29 de noviembre, Gabriel Rufián, ha celebrado que en las elecciones legislativas de mitad de mandato celebradas este martes en Estados Unidos hayan perdido el "fascismo" y la "mala gente".

Rufián se ha pronunciado así, preguntado por los periodistas en un acto homenaje al joven antifascista asesinado en 1993 Guillem Agulló. "Todo lo que sea que el fascismo pierda y que la mala gente pierda está bien. No está de moda el fascismo, sino que está de moda el hijoputismo. O sea, ser mala gente", ha señalado el parlamentario, citando como ejemplos a Donald Trump, a Javier Milei, a Jair Bolsonaro, a Isabel Díaz Ayuso y a Sílvia Orriols. "Ese malismo, ese ser mala gente, creo que está bien que pierdan", ha concluido.

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