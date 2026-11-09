VÍDEO | Del Óscar para Meryl Streep o Gary Oldman al fracaso de Tom Cruise: Alberto Rey explica la relación entre maquillaje radical y premios

¿Transformarse de forma radical gracias al maquillaje y las prótesis es sinónimo de Óscar? Tom Cruise creía que sí al meterse en 'Digger', pero Alberto Rey explica por qué solo unos elegidos lo han conseguido.

Tom Cruise es el último que se ha encomendado al maquillaje para conseguir un Óscar, lo ha hecho en 'Digger', una película que ha dividido a la crítica. Por ello, Alberto Rey considera que si el actor puede conseguir una estatuilla dorada, será el de Mejor especialista de acción, aunque cree que sería "un poquito humillante".

El crítico de cine considera que mientras que Cruise se había apuntado al carro de "me afeo para que veáis lo buen actor que soy", en realidad se ha subido al de "mendigando un Óscar".

En este sentido, Rey apunta que Cruise llegó a pasar seis horas de maquillaje "para convertir a un hombre de 64 años en un Digger de 65 años".

No es la primera vez que el actor se transformaba radicalmente, ya que también lo hizo para el Les Grossman de 'Tropic Thunder' un ejecutivo de cine judío, déspota y grosero que recordaba a Harvey Weinstein.

A otros sí les valió un Óscar

A otros actores, sin embargo, la transformación gracias al maquillaje sí les sirvió para alzarse con el Óscar. Es el caso de Gary Oldman, que se transformó en Winston Churchill en 'El instante más oscuro'. A esto se le suma que es un actor de método, hasta el punto de que acabó con una intoxicación de nicotina por fumarse 12 puros al día en el set de rodaje.

Meryl Streep también consiguió su tercera estatuilla por convertirse en Margaret Thatcher en 'La dama de hierro', aunque Alberto reconoce que si su interpretación la hubiera hecho cualquier otra actriz "se hubiera convertido un poco en un celebrities de Joaquín Reyes".

Dustin Hoffman también estuvo nominado al Óscar gracias a 'Tootsie', en la que se convertía en una mujer. Sin embargo, el actor tenía sus dudas, ya que no estuvo seguro de hacer la película hasta que no estuviera seguro de que podía pasar por una mujer y no por un hombre travestido.

De este modo, se vistió como el personaje, fue al festival del colegio de su hijo y, apunta Alberto, "consiguió engañar a todos los profesores".

Otro que se escondió tras kilos de prótesis fue Colin Farrell, que se convirtió en un irreconocible Pingüino en 'The Batman'. De hecho, su compañero de reparto Jeffrey Wright afirma que hizo una escena con él sin saber que se trataba de Farrell.

Farrell se hizo un 'Hoffman' y se presentó en una cafetería caracterizado. Alberto apunta que "nadie lo reconoció" gracias al maquillaje, del que lo único que se mantiene de la cara original de Farrell es el lunar que tiene en la mejilla izquierda.

Aunque el maquillaje llevaba horas y el personaje tiene una breve aparición en la película, Farrell consiguió una serie completa para su personaje que, señala Alberto, "es una de las mejores cosas que ha hecho DC en los últimos tiempos".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.