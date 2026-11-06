La reflexión de Alberto Rey tras conocer un nuevo experimento holandés: "¿Tu película favorita lo es desde la primera vez que la viste o después de verla muchísimas veces más?"

Un cine holandés realizará un experimento en el que 30 aficionados al celuloide se someterán a una sesión con un hipnotizador para investigar si la hipnosis puede permitirte experimentar tu película favorita como si la vieras por primera vez. Alberto Rey y los colaboradores de Zapeando lo analizan en este vídeo.

Como la película de Jim Carrey, 'Olvídate de mí', pero real. Un cine en Países Bajos realizará un experimento este lunes 9 de noviembre en el que 30 aficionados al celuloide se someterán a una sesión con un hipnotizador para investigar si la hipnosis puede permitirte experimentar tu película favorita como si la vieras por primera vez.

"Yo me apuntaría. Más allá de que la hipnosis te la creas o no y pueda ser capaz de borrar un recuerdo tuyo del cerebro, lo que me gusta es el concepto del experimento", reacciona nuestro experto en cine, Alberto Rey.

"¿No es posible revivir la emoción de sentir algo por primera vez, el primer beso, la primera vez que viste la Torre Eiffel? Porque esa sensación se experimenta solamente una vez en la vida. Después, podrás sentirlo más intensamente porque sabes besar mejor o porque te acompaña a París tu persona favorita. Pero la primera vez siempre será la primera. Creo que nunca lo olvidas", comenta Rey.

Pero en cuanto al cine, le surge otra pregunta: "¿Tu película favorita lo es desde la primera vez que la viste o lo es después de haberla visto muchísimas veces más?". En mi caso, confiesa Rey, "si el hipnotizador hiciese bien su trabajo, le pediría que me borrara del cerebro 'Dentro del laberinto' para verla siempre por primera vez, porque mi niño interior no está muerto, simplemente está lejos".

Y de paso, añade, "que me borren todas las películas malas de Ridley Scott, que son muchísimas, porque las buenas son tan maravillosas que sería bonito pensar que Ridley es un genio absoluto y no solo un director que trabaja tanto que por pura ley de probabilidades tiene que tener dos o tres obras maestras". Eso sí, "empecemos borrando 'Gladiator II' y luego ya veremos", remata.

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