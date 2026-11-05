VIDEO | Samuel Santamaría, experto en supervivencia, presenta su kit de emergencia básico: "Esto te salva la vida, sin miedo ni alarmismos"

En el programa de hoy en Zapeando, Samuel Santamaría, experto en supervivencia trae el "Kit de emergencia civil urbano". Dentro de este amplio kit encontramos el 'EDC', el "Every Day Care", un kit para llevar a diario y estar más preparados frente a una emergencia. Samuel lo lleva, "siempre, siempre, según el estilo del día lo puedes llevar en un bolso o en una bandolera".

El Every Day Car ('EDC') es un kit de supervivencia básica urbana que "contiene todo lo que me permite afrontar pequeños incidentes", comenta el experto en supervivencia, Samuel Santamaría.

¿Qué contiene este kit 'EDC'?

Para empezar, una linterna, que nos sirve para un apagón y, además, no gastar la batería del móvil que nos puede ser necesario para llamar. También para aportar luz, Samuel tiene en su bolso un frontal para utilizarlo de linterna y tener, a la vez, las manos libres. Además, algo sorprendente: ¡una linterna estroboscópica!. Con el parpadeo de luz que emite este tipo de linternas, el experto lo utiliza "para aturdir a personas o animales", o a "esos gatos urbanos peligrosos", según Dani Mateo.

Un torniquete, "pero esto hay que saber usarlo", advierte Samuel Santamaría, para "hemorragias masivas que no puedo taponar".

¡Hasta un parche torácico!, "por si se me clava un destornillador, y evitar el neumotórax", trae consigo el experto dentro del EDC.

El spray de defensa personal, pero insiste Samuel en que sea homologado, y además para comprobar que funciona "hay que probarlo".

Y, por último, una batería portátil, "la puedes hasta colgar de la mochila y que se vaya recargando con el sol".

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