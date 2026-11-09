VIDEO | De la Aitana estudiante al Lamine Yamal venezolano: los 'doppleganger' de las celebrities

En el programa de hoy descubrimos el fenómeno de 'Doppelganger', lo que viene a ser una copia idéntica de un famoso con un anónimo.

Descubrimos a los dobles de celebrities, asombrosos por su gran parecido. Desde el doble de Elon Musk, Lamine Yamal y hasta la doppelganger de ¡la cantante Aitana! Aunque para parecido inigualable, el de la imitación de Nacho García, ahora 'Aitanacha', con la cantante.

Nacho García imita a la famosa cantante española, sacando sus caras más ocultas: "Las dos caras de una estrella", por un lado la Aitana mas dulce y por el otro, la más cercana a la 'niña de El Exorcista'. Pero, sin duda, lo que clava 'Aitanacha' es su baile de "Mi amor".

"A mí no me gusta nada el menú de hamburguesa que me han puesto, yo prefiero el brócoli ", reconoce Aitanacha, esta vez con su voz más dulce.

Otro gemelo de famoso, el Lamine Yamal de Venezuela, que para Dani Mateo "es técnicamente una pausa de hidratación".

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