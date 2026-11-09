VÍDEO | Paco Jiménez destapa el caso de Tania Head, la impostora que aseguró ser superviviente del 11S: en realidad se llama Alicia y es española

Seis años después del atentado, se descubrió que esta mujer no había estado en el World Trade Center y la familia de su supuesto novio, del que afirmó que murió durante el 11S, no la conocía.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, en buena parte de los medios de comunicación estadounidenses se contó la historia de Tania Head, una mujer que aseguró ser superviviente del ataque a las Torres Gemelas, al que, según ella, sobrevivió gracias al conocido como 'héroe del pañuelo rojo', un hombre que salvó a varias personas antes de morir.

Paco Jiménez explica que Tania "empieza metiéndose en los chats de los supervivientes y en no mucho tiempo se convierte directamente en la presidenta de la Asociación de Supervivientes del World Trade Center".

De hecho, explica el colaborador de Zapenado, "tenía línea directa con Giuliani, entonces alcalde de Nueva York, y cuando se inauguraron los tours guiados por la zona cero, el alcalde compareció ante los medios con ella".

Sin embargo, seis años más tarde, una investigación de 'The New York Times' desmontó la historia. En realidad, esta mujer no había estado en el World Trade Center y la familia de su supuesto novio, del que afirmó que murió durante el 11S, no la conocía. "Es que no existen registros con su nombre en las universidades donde dijo haber estudiado en Harvard y Stanford", explica Paco Jiménez.

Finalmente, se descubrió que ni siquiera se llamaba Tania. El nombre real de esta mujer era Alicia Esteve, y se trataba de una ciudadana de Barcelona.

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