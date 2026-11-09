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El divertido 'zasca' de Juan y Medio a una mujer que acompaña a su cuñado a buscar el amor: "¿No lo aguantas?"

El presentador almeriense ha puesto en un aprieto a Loli, una mujer del público que ha acudido al programa para acompañar a su cuñado en su búsqueda del amor.

zasca

Juan y Medio vuelve a protagonizar un divertido momento en su programa 'La tarde, aquí y ahora'. Esta vez, el presentador almeriense ha lanzado un comentario de lo más directo a Loli, una mujer del público que ha acudido al programa para acompañar a su cuñado, dispuesto a encontrar el amor.

Mientras su cuñado está sentado en el sillón junto al presentador, Loli le comenta que está "muy contenta" de verlo allí. Una afirmación que Juan y Medio no ha dejado pasar y que ha aprovechado para lanzar su particular zasca. "¿Estás contenta porque está aquí porque quieres colocar a tu cuñado, que no lo aguantas?", le pregunta entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, Óscar Broc tampoco ha podido evitar comentar la escena y ha asegurado que el presentador "ha dado en el clavo" al ver la reacción de Loli.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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