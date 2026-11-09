Thais Villas alucina cuando un vecino de barrio obrero le desvela el mejor piso en el que ha vivido: "¿No será el ático de Ayuso?"

Thais Villas se desplaza hasta un barrio rico y un barrio obrero para conocer cuáles han sido los mejores y peores pisos en los que han vivido sus vecinos.

¿Cuál ha sido el peor piso en el que han vivido? ¿y el mejor? Thais Villas acude a un barrio rico y uno obrero para descubrirlo. Una vecina de un barrio obrero recuerda que su peor vivienda "fue hace más de 50 años". La señora explica a Thais Villas en este vídeo que "eran viviendas de protección oficial": "Cuando yo era una niña teníamos unas condiciones muy lamentables. Era una casa y apenas sin lavabo, solamente con un inodoro con un agujero. No nos podíamos duchar ni nada".

Por su parte, preguntado sobre el mejor piso en el que ha vivido, un joven de barrio obrero reconoce que no era de él sino de una amiga: "Tengo una amiga que tiene más posibilidades y tiene un piso para ella sola increíble, me acogió cuando llegué a Madrid y tiene un salón con chimenea en el centro de Madrid". "A lo mejor tiene 200 metros y paga unos 3.000 euros al mes", explica el joven a Thais Villas, que le pregunta si "no será el ático de Ayuso" ya que "lo alquilaba por 3.000 euros". "De seis millones que nos costó, me parece razonable", ironiza el joven.

Por otro lado, una mujer que en la actualidad vive "en un piso mono" en el barrio de Salamanca, recuerda que cuando llegó a Madrid vivió "en el barrio de Atocha": "Era un piso, o sea, bien feo, era como súper cutre. El piso era súper viejo y antiguo y la gente que vivía en el edificio era como un poco chunga, ¿sabes?".

Por su parte, una mujer del mismo barrio recuerda que su peor piso fue "en una zona residencial": "Era un ático que en verano hacía un calor que te morías, sin aire acondicionado, que ni me lo quise poner y el invierno, un poquito fresco, como todos los áticos". La mujer destaca que por eso piso "pagaba algo más de 2.000 euros" aunque fue ella quien acuchilló, pintó y arregló los armarios y puso césped en la terraza. Algo que, asegura, su casera poco le agradeció: "Casera cutre".

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