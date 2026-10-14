VÍDEO | Necko Vidal versiona 'La nieve' de Guitarricadelafuente: así suena en su violín el tema estrella de 'La bola negra'

Necko Vidal pone un inmejorable colofón a su análisis del universo musical de 'La bola negra' con su particular versión de 'La nieve', el tema que interpreta Guitarricadelafuente en uno de los momentos más emocionantes de la película.

Necko Vidal repasa la música de la película que está arrasando en la taquilla: 'La bola negra' de los Javis. El experto musical de Zapeando analiza el universo musical de la cinta a través de dos canciones, 'La leyenda del tiempo', que suena en el tráiler y 'La nieve', que interpreta el protagonista Guitarricadelafuente.

Una canción, la segunda, que suena en uno de los momentos más emocionantes de 'La bola negra' y que incluso podría llegar a competir con Taylor Swift por el Óscar a Mejor canción original.

Necko Vidal hace su particular versión de esta preciosa canción, que interpreta con su violín en directo en Zapeando, tal y como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

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