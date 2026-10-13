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Mónica Cruz desvela cómo fue caminar con Penélope Cruz en 'la caminata de la loba' de Shakira: "Le dije, 'Pe, dame la mano'"

Mónica Cruz explica el "subidón" de caminar con Shakira en uno de sus conciertos de Madrid: "Íbamos por el pasillo y llegó un señor con barba, nos paró y Shakira se fue corriendo al escenario".

Mónica Cruz desvela cómo fue caminar con Penélope Cruz en 'la caminata de la loba' de Shakira: "Le dije, 'Pe, dame la mano'"

¡Zapeando ha llegado al famoso paseíllo de Shakira! Y es que Mónica Cruz ha desfilado detrás de Shakira en 'la caminata de la loba' en uno de sus conciertos de Madrid junto a otros famosos como su hermana, Penélope Cruz, y Miguel Ángel Muñoz. Nacho García broma en el plató tras ver el vídeo: "Shakira no es tonta, llama a gente experta en dar 'pasos adelante', como Mónica y Miguel Ángel".

Por su parte, Mónica Cruz desvela en el vídeo cómo fue la experiencia: "Quedamos y ya nos pusieron el chubasquero y me puse las gafas y no se ve nada, pero el suelo no es liso". Sin embargo, la actriz destaca que "fue impresionante" y desvela qué le dijo nada más empezar a caminar a su hermana: "Yo le iba diciendo 'Pe, dame la mano', para asegurarnos". "¿Ibais de la mano?. ¿como las niñas de 'El Resplandor'?", bromea, por su lado, Dani Mateo.

"Sí, al principio, pero fue un subidón", destaca Mónica Cruz, que recuerda cómo fue ese momento: "Íbamos por mitad del pasillo y llegó un señor con barba, nos paró y Shakira se fue corriendo al escenario". Además, preguntada sobre con quién se queda, si con el paseíllo con Shakira o con la casita de Bad Bunny, Mónica afirma que con el paseíllo: "¡Ahí las mujeres, la manada!". Además, de Mónica y Penélope, Pilar Vidal y Nuria Roca también desfilaron con la artista colombiana otro día.

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