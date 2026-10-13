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De la Cruz de Borgoña a la variante con águila: las diferentes banderas preconstitucionales que se vieron durante el 12-O

Entre líneas Muchas de esas banderas eran portadas por gente joven, que defienden símbolos rescatados de una España a la que creíamos que nadie querría volver.

De la Cruz de Borgoña a la variante con águila: las diferentes banderas preconstitucionales que se vieron durante el 12O
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Convertida en epicentro del odio, la Puerta del Sol de Madrid se llenó de banderas empleadas como símbolos de ultraderecha durante las celebraciones del 12 de octubre.

Emblemas como el que levanta un niño. Es la bandera con la Cruz de Borgoña. Llegó a España con Felipe el Hermoso a comienzos del siglo XVI y fue utilizada como símbolo de los tercios españoles. Y, en su momento, Franco la empleó como distintivo en aviones del ejército sublevado.

Vista también por las calles está la variante con el águila, que combina la Cruz de Borgoña con un águila bicéfala asociada a la tradición imperial. Un estandarte conectado con los requetés, milicias que apoyaron a Franco y procedente de una España en blanco y negro...

Luego también se presenció la bandera de Falange Española. Sus colores rojo y negro simbolizan la sangre y la pólvora. Y su emblema, el yugo y las cinco flechas, recupera símbolos de los Reyes Católicos. Símbolos que se convirtieron en los oficiales de la dictadura de Franco y que hoy enarbolan chavales en plena democracia.

Hasta se ondeó la bandera oficial del régimen de Francisco Franco. Entre sus elementos: el águila de San Juan, el yugo y las flechas, las columnas de Hércules y el lema "Una, Grande y Libre".

Como un elemento más de su vestimenta. Así se entremezcla en las camisetas de numerosos chicos una variante del emblema de la Legión Española. Una combinación de armas a la que le han añadido una calavera que las atraviesa. Son símbolos alterados o rescatados de una España a la que creíamos que nadie querría volver.

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