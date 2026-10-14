El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y a otros 33 encausados por gastos del procés

Los detalles Desde ERC celebran la aplicación de la amnistía en los encausados ​​por el Tribunal de Cuentas y exigen su aplicación inmediata a todas las causas.

El Tribunal de Cuentas ha absuelto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y a otros 33 exaltos cargos de su Govern, aplicando la ley de amnistía por los gastos del procés. La Fiscalía había reclamado 3,1 millones de euros a estos dirigentes por los gastos del 1-O y la promoción exterior del procés. La sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, ordena levantar las fianzas impuestas. Desde ERC celebran esta decisión y exigen la aplicación inmediata de la amnistía a todas las causas pendientes, reclamando el fin de la represión y la restitución de derechos políticos.

El Tribunal de Cuentas ha absuelto en aplicación de la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y a otros 33 exaltos cargos de su Govern encausados por los gastos del procés. La Fiscalía reclamaba 3,1 millones de euros a los dirigentes independentistas por los gastos derivados del procés.

En una sentencia a la que ha tenido acceso laSexta, el Tribunal acuerda absolver a los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana por los gastos del 1-O y la promoción exterior del procés y ordena levantar las fianzas que tenían impuestas los encausados.

Desde ERC celebran la aplicación de la amnistía en los encausados ​​por el Tribunal de Cuentas y exigen su aplicación inmediata a todas las causas.

"Esquerra Republicana celebra la aplicación de la ley de amnistía a las personas encausadas por el Tribunal de Cuentas y reclama que este paso ponga fin definitivamente a las dilaciones y abra la puerta a la aplicación inmediata e integral de la ley a todas las causas todavía pendientes", añaden.

Desde ERC hablan de "una buena noticia esperada desde hace demasiado tiempo" para estas 35 personas, dentro de una causa que "durante años ha supuesto una amenaza sobre el patrimonio de los encausados ​​y de sus familias y un sufrimiento que, de por sí, ya ha supuesto una condena anticipada".

ERC exige ahora la aplicación "inmediata" de la ley de amnistía "al resto de causas todavía abiertas". "Nadie puede quedar fuera de la amnistía. Es necesario acabar con la represión, restituir todos los derechos políticos de las personas represaliadas y permitir el retorno de los exiliados", afirman.

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