Juan Sanguino, sobre la separación de Tana Rivera y Roca Rey: "Pilar Vidal anunció el comienzo y también la ruptura. Pilar Vidal da y Pilar Vidal quita"

La periodista Pilar Vidal dio la exclusiva de su comienzo y también ha dado la exclusiva de su ruptura, solo seis meses después de comenzar la relación entre la hija del torero Fran Rivera, Tana Rivera, y el torero Andrés Roca Rey.

La periodista Pilar Vidal, colaboradora de laSexta y de Zapeando, hace seis meses anunció que Tana Rivera y el torero Roca Rey tenían una relación y ha sido también ella, ante las bromas de nuestros colaboradores, quien ha anunciado también su ruptura.

"Pilar Vidal te da y Pilar Vidal te quita. Ella decide cuándo empiezan y cuándo acaba", bromea el periodista y colaborador de Zapeando Juan Sanguino.

Además, "cuando se publicó la noticia, cuando Pilar Pidal dijo que estaban juntos, aseguró: 'A mí me han contado que ellos no quieren que se sepa, de momento. Pero claro, esa decisión no lo vais a tomar vosotros, la va a tomar Pilar Vidal. Pilar Vidal decide cuándo sale a la luz su relación", añade Sanguino entre risas.

En cuanto a la relación en sí, recuerda Sanguino que "empezó un poquito movidita porque hubo mucho interés por parte de los entornos de ambos en dejar claro que tanto Tana como Roca habían llamado a sus últimas parejas para contárselo, pero que los dos estaban solteros. Qué digo yo, que si estás soltero, ¿para que tienes que llamar a tu última pareja?".

En concreto, cuenta el periodista, "la última pareja de Roca se llamaba Marina Díaz, que era compañera de piso de Tana". "Que cómo tiene que estar de mal la vivienda para que la nieta de la duquesa de Alba, que es la dueña de todos los edificios de España, comparta piso", apunta Sanguino ante el asombro y las risas de nuestros colaboradores.

Después de esto, y según contó '20 minutos', cuenta Sanguino, "Marina se enteró de que su novio o exnovio o su rollete estaba con su compañera de piso, se enteró por la tele".

Ahora bien, "¿por qué ha roto la pareja? ¿A quién le han dado una cornada?", bromea y pregunta por su parte Quique Peinado. "Según Pilar, la decisión es de él, porque el muchacho es agobiado. Ha visto que las cosas iban muy rápido y ...", responde Sanguino.

Claro, añade: "Imagínate, sales de tu casa y ves en la portada del 'Diez minutos' que te casas con tu novia y tú no te has enterado. Porque esto ha pasado, esto es, 'Diez Minutos' sacó en portada en plan exclusiva que Tana Rivera y Roca Rey estaban preparando su boda".

Y es que parece ser que la revista "se columpió", asegura el periodista, porque "la base de esta noticia era la siguiente: la parejita fue a un restaurante y el dueño les hizo un regalo y en la dedicatoria le puso 'Andrés, quiero que este sea el primer regalo de tu boda' y 'Diez minutos' dijo p' lante". En el vídeo podemos conocer todos los detalles de la ruptura de esta joven pareja que cuenta Juan Sanguino.

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