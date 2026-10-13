Tres días para salvar la unión de la izquierda: ERC y Podemos mantienen su negativa a integrarse en Frente Amplio

Los detalles Este martes, Ada Colau, recién nombrada candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha instado a Podemos y ERC a llegar a un acuerdo para "una candidatura única de izquierdas". Sin embargo, los morados rechazan un papel secundario por el momento.

El tiempo apremia para los partidos a la izquierda del PSOE, ya que el plazo para registrar coaliciones electorales concluye este viernes. Ada Colau, candidata del Frente Amplio, instó a Podemos y Esquerra Republicana a formar una candidatura única de izquierdas para las elecciones del 29 de noviembre. Sin embargo, Podemos y ERC no han mostrado interés en este acuerdo. Irene Montero, de Podemos, propuso que el Frente Amplio se sume a su pacto con ERC. Gabriel Rufián, de ERC, sugirió incluir a los Comuns en Cataluña. Colau rechazó esta integración, insistiendo en un programa común. Las tensiones persisten, poniendo en riesgo un posible gobierno progresista.

El tiempo se acaba para los partidos a la izquierda del PSOE. Este viernes concluye el plazo para presentar las coaliciones de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y el acuerdo entre Frente Amplio, Podemos y Esquerra Republicana parece estar lejos de convertirse en una realidad.

Este martes, Ada Colau, recién nombrada candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha instado a Podemos y ERC a llegar a un acuerdo para "una candidatura única de izquierdas". "Quiero insistir en que todavía hay tiempo, tendemos la mano desde el Frente Amplio para llegar a acuerdo con Esquerra Republicana y con Podemos", ha reclamado la exalcaldesa de Barcelona en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Instagram.

Colau ha asegurado que las formaciones progresistas aún tienen margen para lograr un acuerdo de coalición "necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones", señalando que es una cuestión de voluntad y que todos los líderes de los diferentes partidos, tanto estatales como regionalistas y nacionalistas, deben ponerse al servicio de este objetivo. Un plazo para presentar registrar las coaliciones electorales concluye este viernes.

Sin embargo, ni Podemos ni ERC han recogido el guante. La candidata de la formación morada, Irene Montero, ha invitado al Frente Amplio a sumarse al acuerdo de su partido con Esquerra en Cataluña, así como a hacer campaña junto a Gabriel Rufián en el resto de España.

Montero ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser que "por supuesto" que Podemos está abierto a entenderse con la nueva coalición de izquierdas, aunque, por ahora, se niega a aceptar un papel secundario.

Por su parte, Gabriel Rufián ha insistido a través de sus redes sociales en que el acuerdo de ERC con podemos se amplíe a los Comuns.

"Yo quiero que haya acuerdo. Y eso pasa porque también lo haya en Catalunya. No tiene ningún sentido reclamar Frentes Amplios para Madrid y no quererlos para Catalunya", ha explicado en X. "ERC y Comunes deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación", ha añadido pidiendo ir "más allá de vetos y odios que no importan a nadie".

Sin embargo, esta propuesta no está en la cabeza de la lista encabezada por Colau, que ya ha advertido que "ninguna fuerza se va a diluir sin más", rechazando así que los Comuns se integren en la propuesta de Montero y Rufián. "No vamos a dejar de hablar con ERC, Podemos y el resto de fuerzas políticas porque hay una parte importante de la ciudadanía que está muy preocupada por la situación que estamos viviendo y nos está pidiendo que nos centremos en un programa común, que existe", ha dicho el diputado de Sumar Gerardo Pisarello.

Ante estas propuestas, Frente Amplio ha respondido confirmando que Emilio Delgado encabezará la lista de la nueva coalición en Madrid después de que Más Madrid rectificase su planteamiento de máximos inicial, que consistía en que su líder, Mónica García, actual ministra de Sanidad, pasara al número dos de la candidatura para las generales en esa provincia.

A falta de tan solo tres días, las tensiones entre todos los partidos de izquierdas parecen alejar un acuerdo que, según todas las encuestas, es la única vía que haría posible la reedición de un Gobierno progresista encabezado por Pedro Sánchez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.