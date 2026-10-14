Juan Sanguino explica la ruptura de Vinicius y Virginia Fonsaca tras darse una segunda oportunidad y comprometerse hace un mes

El colaborador de Zapeando nos cuenta todo sobre la ruptura definitiva entre la la popular creadora de contenido Virginia Fonseca y el delantero del Real Madrid Vinicius Jr.

Solo un mes después de comprometerse, la influencer brasileña Virginia Fonseca y el delantero del Real Madrid Vinicius Jr. han puesto fin a su relación. El periodista Juan Sanguino nos cuenta en Zapeando, algunas de las claves de esta ruptura. ¿Por qué se terminó el amor entre la famosa pareja si hace tan solo unas semanas los veíamos paseando de la mano por el circuito de Fórmula 1 de Madrid?

"Había rumores de crisis porque ellos discutieron y ella cogió el avión privado y se fue a Miami. Finalmente, el representante de Virginia Fonseca ha enviado un comunicado a la CNN, porque en Brasil esto es un asunto de Estado, ellos eran los Beckham de Brasil, en el que dice 'Virginia Fonseca y Vini Junior ya no están juntos. No hubo conflicto ni pelea. Simplemente entendieron que ya no querían seguir siendo pareja'", explica Sanguino recordando que hace tan solo un mes publicaron una imagen de ellos dos anunciando su compromiso.

Ahora bien, ¿es realmente definitiva esta ruptura? "Todo ha ido muy rápido. En un año que han estado juntos han tenido tres crisis, un anillo de compromiso y una ruptura", cuenta Sanguino recordando que Virginia tiene 27 años y es madre de tres hijos con su exmarido, el cantante Zé Felipe. "Y se dice que podría haber un acercamiento con su ex, con el padre de sus hijos, porque se les ha visto juntos felizmente en Miami".

Volviendo a la relación de Virginia y Vinicius, sigue Sanguino que "empezaron a salir hace un año, en septiembre de 2025 y a los 15 minutos de novios, él estaba publicando un comunicado pidiéndole perdón porque salieron a la luz unos mensajes de él con otra mujer. Y decía: 'Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocemos ha venido a Madrid tres veces a verme. Dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo'.

El caso es que en mayo, continúa explicando Sanguino, "Virginia y Vinicius rompieron y ella dijo que se había entregado por completo y que no estaba dispuesta a negociar lo que no es negociable. La que quiera entender, que entienda". Ahora bien, después de esta crisis de mayo, se dieron otra oportunidad y hasta ahora.

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