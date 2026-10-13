Dimiten los 12 concejales del PP de Algeciras que pedían la dimisión de Landaluce tras las denuncias por agresión sexual

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una imagen de archivo con algunos concejales del equipo de gobierno detrás.

Los detalles Según ha indicado el PP en una nota, "ante la falta de respuesta" a la petición de dimisión de Landaluce y "en cumplimiento de lo anunciado por el PP", el grupo de concejales ha abandonado el gobierno municipal.

El grupo de concejales del PP en Algeciras ha abandonado el gobierno municipal tras la negativa del alcalde José Ignacio Landaluce a dimitir, luego de ser denunciado por presuntos delitos de agresión sexual. Los 12 ediles presentaron un escrito formalizando su salida, dejando a Landaluce al frente del gobierno con solo tres concejales. El PP de Cádiz ha prometido tomar medidas para garantizar la estabilidad del municipio. Landaluce, que defiende su inocencia, asegura no haber recibido notificación oficial sobre las denuncias y continúa con su agenda, alegando "indefensión" y una "condena mediática".

El grupo de concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), 12 en total, que este lunes pidió al alcalde, José Ignacio Landaluce, que dimitiera de la Alcaldía tras conocerse una nueva denuncia -la segunda en una semana- por presuntos delito de agresión sexual, ha hecho efectivo su abandono del equipo de gobierno de la ciudad.

Según ha indicado el PP en una nota, "ante la falta de respuesta" a la petición de dimisión de José Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras y "en cumplimiento de lo anunciado por el PP" este lunes, el grupo de concejales del PP ha abandonado el gobierno municipal de Algeciras.

Así, la marcha ya se ha hecho efectiva y 12 de los concejales que integran el grupo municipal han presentado un escrito en registro del Ayuntamiento informando de su decisión. Por su parte, el PP de Cádiz ha insistido en que, tras este paso, "se tomaran todas las medidas oportunas para garantizar la estabilidad del municipio".

Cabe recordar que el presidente provincial del PP, Bruno García, había dicho en la mañana de este martes que si Landaluce no abandonaba la Alcaldía este lunes, sería el PP el que abandonase el equipo de gobierno, tal y como han hecho efectivo los 12 concejales que habían pedido su dimisión.

Por su parte, el alcalde, en un vídeo difundido a media mañana en sus redes, no ha aclarado su futuro ante la petición de que abandonase la Alcaldía y, tras asegurar que se había enterado "por la prensa" de las dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales, ha afirmado que seguirá intentando luchar por los vecinos de la ciudad. "Todos contra mí, quieren mi muerte política, mi muerte social", ha manifestado.

Así, una vez pasada la mañana, los 12 ediles del PP han presentado el escrito en el Ayuntamiento informando de su decisión de abandonar el equipo de gobierno, que actualmente queda en manos del propio Landaluce más los tres concejales que decidieron continuar con él.

Landaluce defiende su inocencia y habla de "indefensión"

Precisamente, a preguntas de laSexta, el alcalde de Algeciras respondía a si iba a dimitir señalando que él ahora lo que va a hacer es presentar "la oferta educativa". "Sigo con la agenda que tenemos programada", ha indicado.

De esta forma, ha dejado claro que el seguirá trabajando "todo lo que pueda", aunque ha reconocido que cada vez se pone todo "más complicado".

En cuanto a las denuncias, ha hablado de "indefensión" en su contra, asegurando que se ha enterado por la prensa. "No he recibido ningún papel por lo ocurrido hace seis años ni por lo que dicen esta mañana", ha destacado, señalando que eso le deja con una clara "indefensión".

"Tienes un titular, una condena mediática, pero no tienes datos de por dónde van los temas", ha criticado, indicando que tiene que esperar a recibir algo de los juzgados. Un momento que ha aprovechado para señalar que "todo es mentira" y "lo puede demostrar".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.