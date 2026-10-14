VÍDEO | Necko Vidal analiza los orígenes de 'La leyenda del tiempo', la incomprendida canción de Camarón que ahora triunfa gracias a 'La bola negra"

Incomprendida en su época y con referencias de la poesía de Federico García Lorca. Necko Vidal recuerda cómo 'La leyenda del tiempo', la canción de Camarón de la Isla que vuelve a sonar gracias a 'La bola negra', se adelantó a su tiempo.

Necko Vidal analiza el apartado musical de la que ya es la película del año: 'La bola negra' de los Javis. Lo hace empezando por 'La leyenda del tiempo', la canción de Camarón de la Isla que ha vuelto a la actualidad gracias a la versión de Raúl Refree y Pablo Lluch que suena en el tráiler de la cinta.

"Hay algo que suele pasar a lo largo de la historia de la música y es que a veces los artistas que terminan haciendo historia son aquellos que precisamente en su momento les dijeron que se habían pasado de modernos", afirma Necko, que apunta que esto fue precisamente lo que le pasó a Camarón con uno de sus discos más importantes: 'La leyenda del tiempo'.

El 16 de junio de 1979 Camarón publicó un álbum que dejó fuera de combate a buena parte de los aficionados del flamenco: "Ellos esperaban encontrar al Camarón de siempre y encontraron batería, bajo, teclados, guitarra eléctrica y hasta un sitar", explica Necko.

El disco rompía con los códigos tradicionales del flamenco y coqueteaba con los sonidos del rock y la psicodelia. Hubo quien no lo entendió, hasta el punto de que Necko afirma que "algunos compradores devolvieron el álbum a las tiendas".

Sin embargo, con el tiempo aquel disco terminó siendo una obra fundamental para entender la evolución del flamenco y, señala Necko, "está considerado como una de las grandes revoluciones de la música española".

Lorca, el nexo común

El punto en común entre este disco de Camarón y 'La bola negra' es Federico García Lorca. 'La leyenda del tiempo' toma como punto de partida textos del poeta granadino, de ahí que la elección de esta canción no haya sido casual por parte de los Javis.

De este modo, concluye Necko, "aquí tenemos un triángulo maravilloso, por un lado Federico García Lorca, Camarón de la Isla y una película que vuelve a poner en el centro historias de quienes no siempre pudieron vivir o expresar libremente lo que sentían".

La nueva versión se ha adaptado al universo sonoro de la película, donde Lluch y Refree han llevado la canción "a otra dimensión" con arreglos orquestales y coros grabados que amplían el sonido y le dan una dimensión mucho más cinematográfica.

"Me parece muy bonito que una canción que en el 79 desconcertó a quienes esperaban que el flamenco permaneciese intacto, vuelva ahora para recordarnos que la tradición también consiste en atreverse a reformarlo", comenta.

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