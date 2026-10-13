Ahora

la salud del papa

Los médicos indican que el papa León XIV podría tener un cáncer de pulmón tras ser operado

Los detalles El pontífice fue sometido a una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, según ha informado este martes la oficina de prensa del Vaticano.

Imagen de archivo del papa León XIV Imagen de archivo del papa León XIVEuropa Press

El papa León XIV ha sido operado por un adenocarcinoma pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, según ha informado este martes la oficina de prensa del Vaticano.

"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", indica el comunicado vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos. El comunicado añade que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

Tras la intervención, el papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta, según agrega la nota.

El equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

*Noticia en ampliación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Felipe VI advierte en Ceuta de que la soberanía española es "indiscutible" y pide "buena fe" a Marruecos: "Quienes entraron irregularmente deben regresar"
  2. Ada Colau pide diálogo a Podemos y ERC para una "candidatura única de izquierdas": "Debemos movernos de nuestras posiciones"
  3. Pedraz imputa al exjuez Luis Sáenz de Tejada en la causa de las cloacas del PSOE y le atribuye organización criminal
  4. Menores con simbología fascista y llenos de odio: qué hay detrás de los jóvenes que intentaron reventar la acampada de Sol
  5. Dimiten los 12 concejales del PP de Algeciras que pedían la dimisión de Landaluce tras las denuncias por agresión sexual
  6. La operación a León XIV para extirparle un nódulo pulmonar termina con éxito y vuelve a la habitación del hospital