Los médicos indican que el papa León XIV podría tener un cáncer de pulmón tras ser operado

Los detalles El pontífice fue sometido a una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, según ha informado este martes la oficina de prensa del Vaticano.

El papa León XIV ha sido operado por un adenocarcinoma pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, según ha informado este martes la oficina de prensa del Vaticano.

"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", indica el comunicado vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos. El comunicado añade que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

Tras la intervención, el papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta, según agrega la nota.

El equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

*Noticia en ampliación.

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