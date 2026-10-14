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Estreno viral

VÍDEO | La nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca confunde a su marido con Trump: "Él ha confundido a muchas de sus trabajadoras con su mujer"

Ayer debutaba como responsable de Prensa de la Casa Blanca Katie Zacharia y ya se ha hecho viral al confundir a su marido con Donald Trump: "¡Esa ha sido buena!", reaccionaba al darse cuenta del lapsus.

Ayer debutaba como responsable de Prensa de la Casa Blanca Katie Zacharia y ya se ha hecho viral al confundir a su marido con Donald Trump: "¡Esa ha sido buena!", reaccionaba al darse cuenta del lapsus.

Ayer se presentaba la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, que sustituye en el cargo a Karoline Leavitt, que abandonó en agosto para dedicar más tiempo a su familia.

En su estreno, los periodistas preguntaron precisamente a Zacharia cómo pensaba compaginar su vida familiar con la exigente tarea de ser la portavoz de Donald Trump y su respuesta no tardó en hacerse viral.

"La idea de no pasar las tardes con ellos es totalmente inaceptable, así que mi presidente... perdón, mi esposo, está aquí", comentaba Zacharia, consciente de que había confundido a su marido con Trump: "¡Esta ha sido buena!".

"No pasa nada, Trump ha confundido a muchas de sus trabajadoras con su mujer", ironiza Dani Mateo.

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