Visita de los reyes a Ceuta, en directo | Felipe VI y Letizia llegan a Ceuta con "ilusión y ganas" dos meses y medio después de la entrada masiva

Compromiso de los reyes con Ceuta Pese a que la visita a Ceuta, que continuará el miércoles en Melilla, donde tampoco habían estado hasta ahora Felipe VI y Letizia, ha tardado en materializarse una vez el propio Sánchez confirmó a finales de agosto que se produciría, lo cierto es que el monarca siguió desde el primer momento con "preocupación e indignación los graves acontecimientos" y se puso en contacto con Vivas en las primeras horas. Además, muestra de su interés por la situación inédita en esta ciudad autónoma de unos 80.000 habitantes, recibió al presidente ceutí en Marivent el 6 de agosto. Precisamente, ya entonces Vivas dijo que el monarca quería viajar a Ceuta. El rey también ha aprovechado todas las ocasiones que ha tenido en estas semanas desde que retomó su agenda pública para llamar la atención sobre lo ocurrido en Ceuta, defendiendo que como frontera de la UE que es la ciudad autónoma es merecedora de la solidaridad europea. Compartir en X

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Ceuta espera "encantada" y "con muchas ganas" la visita de los reyes Los ceutíes ya están calentando motores para la visita que Felipe VI y Letizia realizan este martes a Ceuta, casi dos meses y medio después de la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 y el 31 de julio. Los vecinos están "encantados" con una visita que esperan "con muchas ganas" y tildan de "histórica". "Tenemos muchas ganas, estamos muy contentos", señalan Montse y Antonio a Europa Press. Ambos recuerdan la visita de Juan Carlos I y Sofía en 2007, que fue "divina", y aseguran que también este martes se acercarán a ver a Felipe VI y Letizia. "Lo que podamos, porque habrá mucha gente", matiza Montse. Unas 25.000 personas, un tercio del censo, salieron a las calles ceutíes en aquella ocasión para recibir a sus majestades. Los vecinos ceutíes también destacan el hecho de que los reyes pernocten en Ceuta. "Una sorpresa, no se quedan en ningún sitio", celebran. Maricarmen y Sofía, hermanas, también se declaran "muy contentas" y "encantadas" por la visita de los reyes. Sofía vive fuera, en La Línea, pero aclara que "es caballa de nacimiento" y se ha desplazado a Ceuta únicamente por sus majestades. Maricarmen coincide con María, otra vecina, en señalar que les habría gustado que los reyes vinieran con la crisis más reciente, pero entiende que recalan en la ciudad autónoma cuando han podido. Para María es una visita "histórica" y adelanta que se acercará a verlos. Mustafá, taxista, dice a Europa Press que le hace "mucha ilusión" que los reyes vayan a Ceuta y adelanta que los verá si puede, ya que tiene que trabajar. "Yo tengo que llevar a la gente a verlos", agrega. El taxista destaca que muchos ceutíes han salido de la ciudad autónoma por el puente, pero vaticina que volverán a lo largo de esta tarde precisamente para no perderse a sus majestades. Europa Press Compartir en X

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