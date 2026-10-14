El papa León XIV pasa una noche tranquila en el hospital tras ser operado de un cáncer de pulmón

El papa León XIV llega al hospital Gemelli antes de la cirugía para extirpar un nódulo pulmonar, en Roma, Italia

El contexto El Vaticano informó este martes de la intervención a la que fue sometido el sumo pontífice, una operación en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida.

El papa León XIV ha pasado una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma tras someterse a una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar, según informó el Vaticano. La intervención, realizada este martes, consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho y fue llevada a cabo por un equipo médico liderado por el cirujano torácico Stefano Margaritora. El procedimiento, que duró 90 minutos, fue exitoso y sin complicaciones. León XIV, de 71 años, ingresó al hospital de manera serena, acompañado por sus secretarios y su médico personal. Se espera una hospitalización de aproximadamente una semana.

El papa León XIV ha pasado una noche tranquila en el hospital tras someterse a una cirugía por cáncer de pulmón, según informa este miércoles el Vaticano, añadiendo que más tarde se daría a conocer información adicional sobre su estado.

El sumo pontífice se encuentra en el hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra ingresado después de que ser operado este martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó la oficina de prensa del Vaticano.

"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", señaló el comunicado del Vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente 90 minutos.

Ese comunicado añadió que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones". Tras la intervención, el papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta.

La intervención del pontífice, de 71 años, estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características. León XIV ingresó este mismo martes en el Policlínico Gemelli y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

Unos días intensos para León XIV

El pasado domingo, tras el rezo del ángelus, el papa anunció que sería operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo. El pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

"El tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana", indicó entonces en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

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