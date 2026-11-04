VIDEO | Una mujer va a votar montada en su tabla de paddle surf por las inundaciones en Florida: "No quiero encontrarme con un caimán"

En los Estados Unidos nadie ha querido perderse las elecciones y esta mujer ha ido a votar en su tabla de paddle surf ante las fuertes inundaciones en Florida.

Una mujer estadounidense ha acudido a votar a las elecciones de Estados Unidos en su tabla de paddle surf, debido a las fuertes inundaciones en el estado de Florida.

Con miedo a encontrarse un caimán y tras cruzar la ciudad inundada en agua, la mujer ha logrado votar. Tras ello, ha recibido ¡una pegatina! como recompensa.

Para Virginia Riezu, colaboradora de Zapeando, "las próximas elecciones tiene claro su voto, al primero que ponga una línea de ferries por su barrio, ¡el voto es suyo!".

"Me comentan que en Florida te dejan enviar ahora el voto en una botella", ha añadido Cristina Pedroche en el programa de hoy en Zapeando.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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