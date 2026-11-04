VÍDEO | Quique Peinado responde a Trump tras el batacazo en las elecciones: "El Rayo Vallecano no ha perdido ningún partido de Champions"

Donald Trump reaccionaba al batacazo del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato y lo justificaba por no estar su nombre en la papeleta. Quique Peinado le responde que, siguiendo esta lógica, el Rayo tampoco ha perdido en la Champions.

Donald Trump se ha llevado un buen disgusto después del batacazo del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato y de que el Partido Demócrata le arrebatara el control del Congreso.

Muchos han visto este resultado como un castigo a las políticas de Trump, pero el presidente de Estados Unidos tiene otra lectura y asegura que el problema era que su nombre no estaba en la papeleta.

"Estoy ahí contigo, Donald Trump", ironiza Quique Peinado, para el que, siguiendo esta lógica, "el Rayo no ha perdido ningún partido de la Champions".

Virginia Riezu, por su parte, cree que si Zapeando hace hoy buena audiencia es culpa suya y de Isabel Forner, y si no de Iñaki Urrutia. Para Cristina Pedroche, el argumento de Trump "es un poco de niño pequeño": "Le ha faltado decir: 'No hemos perdido porque estaba haciendo cruci'".

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