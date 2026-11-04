Un mes sin likes y la desaparición de la alianza: Juan Sanguino analiza las pistas que apuntan a una ruptura de Edurne y David de Gea

Juan Sanguino analiza los rumores que hablan de una crisis en el matrimonio de Edurne y David de Gea y analiza las pistas diseminadas por Instagram que podrían confirmar esta teoría.

En su repaso semanal a la prensa del corazón, Juan Sanguino analiza la posible crisis que habría en el matrimonio de Edurne y David de Gea.

Aunque el experto destaca que esta pareja "siempre ha llevado su relación de una manera muy discreta", hay "una serie de pistitas que han hecho saltar las alarmas".

Para él, las 'pistas' en Instagram "es lo único bueno que ha pasado en el siglo XX" y, en este caso, desvelan que Edurne y David de Gea llevan casi un mes sin intercambiar likes en Instagram.

La pista número dos es que Edurne "desde hace un par de semanas no lleva la alianza", algo de lo que ya se había dado cuenta Cristina Pedroche, que apunta que la cantante se graba vídeos en los que incluso parece que muestra la mano para que se aprecie que ya no tiene anillo.

Además, Edurne ha quitado la foto del portero junto a su hija que llevaba en la funda del móvil. Sin embargo, la pista "más rara de todas" ha sido un post del hermano de Edurne sobre la pareja en el que alguien contestaba con un "siento lo de la separación", lo que el hermano "borró corriendo".

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