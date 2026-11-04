Los resultados de las elecciones 'midterms' de EEUU: Cámara de Representantes, Senado y nuevos gobernadores

Las elecciones de mitad de mandato ('midterms') sirven como 'termómetro' para la Administración. Y en esta ocasión, son una muestra clara del descontento de la sociedad estadounidense con las políticas de Donald Trump.

Donald Trump seguirá siendo presidente, pero lo tendrá más complicado. Porque en unas elecciones de mitad de mandato ('midterms') como estas, el electorado de Estados Unidos redefine la composición de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado en lo que puede ser un voto de respaldo o de castigo a quien esté en la Casa Blanca. No cambia el presidente, pero sí las cámaras en las que se hace gran parte de su política. No toda, ya que Trump como presidente y 'commander-in-chief' tiene una serie de poderes que le dan 'luz verde' para tomar decisiones como declarar la guerra o disolver el Congreso. En materia legislativa, sin embargo, sin contar con las dos cámaras del Congreso lo único que podrá seguir haciendo será vetar todo aquello que no le convenga.

A las 6:30h de la mañana, el recuento todavía no está cerrado. Pero el resultado parece claro: el Partido Demócrata gana tanto la Cámara de Representantes como el Senado. La 'ola azul' que ha barrido Estados Unidos es una muestra del descontento de la sociedad con las políticas que Trump ha llevado a cabo en sus dos años de mandato, especialmente en lo que se refiere al cada vez más elevado coste de la vida, una de las banderas que ha ondeado el Partido Demócrata durante su campaña. En las elecciones de mitad de mandato se renuevan los 435 miembros de la Cámara de Representantes —la cámara baja del Congreso—, quienes cumplen mandatos fijos de dos años. Es en esta cámara donde se presentan y debaten las propuestas de ley de Estados Unidos. Hasta hoy, la Cámara de Representantes se distribuía de la siguiente manera:

A esta hora, los Demócratas mantienen 201 escaños, 19 más que los que tenían hasta ahora y a sólo 17 de la mayoría necesaria para controlar la cámara, aunque los sondeos apuntan a este escenario. En el Senado, por su parte, el Partido Demócrata también va por delante del Republicano, con 52 senadores 'azules' frente a 41 'rojos', lo que supone una ventaja de seis escaños.

Resultado de las elecciones a gobernador

Este 3 de noviembre, además, se han celebrado elecciones a gobernador en 36 estados, entre ellos la mayoría de los estados clave para las próximas presidenciales, que se celebran en 2028. De los estados cuyo escrutinio ya es aparentemente certero —por encima del 60%—, estos son los resultados:

Florida → Partido Republicano

→ Partido Republicano Tennessee → Partido Republicano

→ Partido Republicano Vermont → Partido Republicano

→ Partido Republicano Arkansas → Partido Republicano

→ Partido Republicano Carolina del Sur → Partido Republicano

→ Partido Republicano Oklahoma → Partido Republicano

→ Partido Republicano Georgia → Partido Demócrata (cambio político)

→ Partido Demócrata (cambio político) Iowa → Partido Demócrata (cambio político)

→ Partido Demócrata (cambio político) Pensilvania → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Rhode Island → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Kansas → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Wisconsin → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Nuevo México → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Ohio → Partido Demócrata (cambio político)

→ Partido Demócrata (cambio político) Minnesota → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Alabama → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Illinois → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Nueva York → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Texas → Partido Demócrata (cambio político)

→ Partido Demócrata (cambio político) Nuevo Hampshire → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Wyoming → Partido Republicano

→ Partido Republicano Maryland → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Colorado → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Maine → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Dakota del Sur → Partido Republicano

→ Partido Republicano Arizona → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Oregón → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Connecticut → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Michigan → Partido Demócrata

→ Partido Demócrata Nebraska → Partido Demócrata

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