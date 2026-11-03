Nacho García analiza los looks de las celebrities en los CFDA Fashion Awards: "Cuando hace frío, a mí también se me pone pequeña la pajarita"

Nacho García se fijó especialmente en la vestimenta de Tom Brown: "Tiene un calcetín que es ejecutivo y de sport a la vez, por si tienes una reunión y después partido de pádel".

Este lunes, el Museo de Historia Natural de Nueva York acogió los CFDA Fashion Awards, los conocidos como los Oscar de la Moda. Por su alfombra roja han pasado decenas de famosos. Entre ellos estaba Glenn Close, que irrumpió compartiendo look con Alexis Stone. "Glenn Close es la de la derecha, y la de la izquierda es Glenn Close, pero en mayúsculas", afirma Nacho García.

El colaborador de Zapeando también explica cada detalle del prominente vestido de Esther McGregor: "Es como si R2D2 y el Guggenheim de Bilbao hubieran tenido un hijo". Especialmente le llama la atención su falda: "Cuando termine, la tiene que devolver para que vuelvan a tapar el reactor de Fukushima".

También le llama la atención la vestimenta de Tom Brown, que apareció en pantalón corto: "Tiene un calcetín que es ejecutivo y de sport a la vez, por si tienes una reunión y después partido de pádel".

Pero hay un detalle que es aún más llamativo para Nacho García. "Tiene la pajarita muy pequeña. A mí también me pasa que cuando hace frío se me pone así la pajarita", concluye.

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