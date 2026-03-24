VÍDEO | Miley Cyrus se confiesa durante el estreno del especial 20 aniversario de 'Hannah Montana': "Lo era, os lo prometo"

La cantante se ha 'reencontrado' con el personaje que la convirtió en un ídolo mundial. Además de posar con parte del reparto de la serie, la artista también hizo una llamativa confesión.

Miley Cyrus se ha vuelto a convertir en el personaje que la catapultó a la fama: Hannah Montana. Con motivo del 20 aniversario de la mítica serie, se ha reunido con varios de sus compañeros de reparto en una fiesta en la que ha posado, además, con su pareja, el artista Maxx Morando.

"Durante la presentación, nos dejó una confesión muy típica de Miley", comenta Miki Nadal. La cantante, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la artista cuenta que antes de participar en 'Hannah Montana', apenas tenía experiencia en actuación.

"Siempre me hacían interpretar a chicos por mi voz ronca", cuenta, "pero, aparte de eso, era prácticamente virgen". "Pero, lo era, os lo prometo", añade. "¿Qué es ser prácticamente virgen?", pregunta Virginia Riezu, "es como estar un poco embarazada".

"Lo fuerte de Miley Cyrus y de 'Hannah Montana' es que ella es más mayor que su padre", comenta Dani Mateo. "El padre de Hannah Montana era un tío como con mechas de surfero que se quedó ahí", añade el presentador. "Llevaba como 15 años teniendo 15", afirma Mateo.

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