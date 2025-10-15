Ahora
Irene Rosales, de nuevo enamorada de un empresario sevillano tras separarse de Kiko Rivera

Irene Rosales habría encontrada de nuevo el amor tras su separación de Kiko Rivera. La joven estaría ilusionada con Guillermo, un joven empresario sevillano con el que se la puede ver en estas fotos.

Irene Rosales es portada de la revista 'Semana' tras salir a la luz que podría estar de nuevo enamorada dos meses después de confirmar su separación de Kiko Rivera. "El joven se llama Guillermo, es sevillano, tiene 41 años y es empresario", explica Tatiana Arús, que destaca que "no es la primera vez que se les ve juntos".

Y es que "unos días antes de hacerse oficial" la separación con el hijo de Kiko Rivera se les había visto comer juntos en varias ocasiones. Además, al parecer, habría conocido al joven cinco años antes. "Fue la empresa de Guillermo la que le colocó el césped en la casa que compartía con Kiko Rivera", explica Tatiana Arús.

Por su parte, Angie Cárdenas detalla que "se conocieron haciendo deporte". Además, explica que "tienen amigos en común y parecer ser que se conocen entre todos porque viven en el mismo pueblo".

