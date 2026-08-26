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Vacaciones de verano

VÍDEO | El historiador Néstor Marqués cuenta cómo eran los suvenires en la Antigua Roma

El arqueólogo vuelve a Zapeando para compartir curiosidades sobre esta época histórica. En esta ocasión, desvela cómo pasaban el verano y si, al igual que hoy en día, abandonaban la ciudad para disfrutar de unos días de descanso.

El arqueólogo vuelve a Zapeando para compartir curiosidades sobre esta época histórica. En esta ocasión, desvela cómo pasaban el verano y si, al igual que hoy en día, abandonaban la ciudad para disfrutar de unos días de descanso.

Las vacaciones de verano no son un 'invento' actual. Ya en la Antigua Roma las personas más adineradas aprovechaban para huir de la ciudad y del calor estival. Pero, como muchos turistas, los romanos también sufrían los clásicos timos, como expone el arqueólogo e historiador Néstor Marqués.

"Sabemos que Julia, la hija del emperador Augusto, y Agripa, su marido, fueron a visitar Troya y allí un guía local le llevó a ver todo y, antes de terminar, les llevaron a la tienda del primo a que compraran unos buenos suvenires".

Néstor cuenta que los romanos también se llevaban recuerdos de sus viajes. Así compraban, por ejemplo "recipientes de vidrio de ciudades". En los mismos se representaban puertos o edificios, "todo lo que era característico del skyline de las ciudades".

"Lo que nos hace decir que son realmente suvenires es que se han encontrado en lugares tan lejanos como Britania o Hispania", añade. "Era como comprarte la taza del Starbucks de Madrid, de Barcelona, de Londres...", expone Maya Pixelskaya.

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