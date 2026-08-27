Zascas
Paloma Barrientos critica a Ester Expósito: "Debería de ser más simpática"
Paloma Barrientos ha criticado a Ester Expósito afirmando que "debería de ser un poco más simpática". Al ser preguntada si es antipática, la periodista ha respondido tajante: "No es nada".
Alfonso Arús enseña en este vídeo la crítica "de Paloma Barrientos a Ester Expósito", de la que dice que "debería de ser un poco más simpática". Cuando un compañero le pregunta en plató si la actriz es antipática, Barrientos contesta tajante: "No es nada". Tras escucharla, el presentador de Aruser@s afirma que "peor que ser antipático es no ser nada".
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.