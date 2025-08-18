VÍDEO | Maya Pixelskaya cuenta cómo terminó su viaje a India: "Fui de mochilera"

La zapeadora cuenta en Zapeando que viajó por este país asiático como mochilera y, aunque tiene ganas de volver, esa primera experiencia no fue tan perfecta como le habría gustado.

En agosto, en India, se celebra el Janmashtami, una festividad hindú que celebra el nacimiento de Krishna. Así, el país se llena de coloridas celebraciones en las que no falta música, baile o representaciones teatrales en honor de esta deidad.

El transporte público tampoco se libra de las celebraciones como se puede ver en las imágenes. En las mismas se puede ver como la gente canta o rompen un recipiente de barro que está colgado en una de las barras.

"Así es India, y vosotros quejándoos porque van los canis sin los cascos puestos con la música a toda leche", comenta Iñaki Urrutia. Miki Nadal, por su parte, pregunta a los zapeadores si ellos tienen ganas de viajar a este país asiático.

Quique Peinado y Maya Pixelskaya cuentan que ya lo han visitado. "He estado de mochilera", explica la zapeadora. "¿Te cambió la vida?", pregunta Nadal. "Bueno... acabé en el hospital", explica Pixelskaya, "pero, me gustó mucho".