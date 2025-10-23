El ser humano, ¿tiende más al bien o al mal? Arun Mansukhani desvela en este vídeo lo que dicen los estudios

El psicólogo Arun Mansukhani analiza en este vídeo si el odio es una emoción innata o la vamos aprendiendo y explica los resultados de algunos estudios que han investigado si somos más de cooperar o de ser chungos.

Arun Mansukhani habla en su sección sobre el odio, una emoción que en algún momento de nuestras vidas todos hemos sentido. Pero ¿es algo innato o lo vamos aprendiendo?

El psicólogo explica en el vídeo sobre estas líneas que somos una "especie ultrasocial, muy cooperativa", pero que "hemos tenido tanto éxito que hemos perdido los depredadores".

De este modo, apunta que "nuestros peores depredadores son otros humanos". Por ello el primatólogo Frans De Waal nos definía como "el mono bipolar", porque "somos capaces de lo mejor y lo peor". Arun señala que en esta bipolaridad "va a tener mucha importancia la cultura en la que estemos".

Llegados a este punto, la pregunta es ¿el ser humano tiende más a ser cooperativo o más chungo? En este sentido, el experto habla de un experimento con bebés de entre 6 y 10 meses con tres muñecos: el primero intenta hacer algo, el segundo intenta impedírselo y el tercero le ayuda.

Después se presentaba el muñeco que impide y el que ayuda ante los bebés para ver cuál preferían. El resultado, señala Arun, "el 90% de los bebés querían coger el bueno y no querían tener el chungo".

Sin embargo, comenta que "no podemos caer en el mito del buen salvaje", al que la cultura hace malo, pues el ser humano "tiene ambas potencialidades", pero tiende hacia lo positivo, porque "si no, viviríamos en el mundo de Conan el Bárbaro".

