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Consejos de protocolo

VÍDEO | María José Gómez y Verdú, tajante sobre los que buscan el parecido de un bebé recién nacido: "No es el mejor momento"

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, explica por qué en la visita a un recién nacido hay que evitar comentarios como "no se parece a ninguno de los dos" o "a lo mejor es hijo del butanero".

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, explica por qué en la visita a un recién nacido hay que evitar comentarios como "no se parece a ninguno de los dos" o "a lo mejor es hijo del butanero".

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú comparte algunos consejos para comportarse de manera apropiada ante la visita a un recién nacido.

Una de las cuestiones más delicadas en estas situaciones es la comentar el parecido del bebé. ¿Es un tema que hay que sacar o es mejor cerrar la boca?

María José considera que cuando se hacen bromas del tipo "no se parece a ninguno de los dos" o "a lo mejor es hijo del butanero" ante los padres del recién nacido y con "las hormonas de la madre" puede "no ser el momento más apropiado".

Por ello, la experta defiende que "todo lo que son parecidos lo dejamos a parte" y no es necesario hacer "una evaluación pericial a ver si la nariz es del papá, la boquita de la mamá o las abuelas diciendo que 'esto es de mi niña cuando nació'".

Respecto a los que dicen que se parece más al padre, María José cree que no es el mejor momento porque "en ese momento la mujer ha hecho todo el esfuerzo, las hormonas también y que después del todo esfuerzo que he hecho, que se parezca a él, no me parece justo".

Por todo ello, sostiene que "lo mejor es no decir nada, porque tampoco conocemos la intimidad que hay entre la pareja".

En el caso de que el bebé sea directamente feo, María José aboga por no hacer ninguna valoración. Lo peor, señala, "es la abuela que dice: 'Mi hijo era así y luego ha mejorado'".

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