Francisco Cacho, sobre el terremoto en Panamá: "Liberó una energía equivalente a 330 bombas de Hiroshima"

Francisco Cacho analiza en este vídeo de Zapeando el terremoto en Panamá y da la previsión meteorológica en España para los próximos días:

Un potente terremoto de magnitud 7,7 ha sembrado el terror en Panamá dejando 27 heridos y más de 400 edificios dañados. "Es el terremoto más fuerte del siglo en Panamá", explica Francisco Cacho en el plató de Zapeando, donde más detalles de la catástrofe: "Liberó una energía equivalente a 330 bombas de Hiroshima, es decir, 5.500 kilotones de TNT".

Además, el experto señala que "se produjo a una profundad de 13 km y se han contabilizado más de 100 réplicas". Por otro lado, Cacho explica que allí "chocan dos placas que se desplazan lateralmente, como ocurrió en Venezuela, pero también entra en juego una tercera placa, metiéndose por debajo de la de Panamá, como ocurrió en Colombia". Cacho detalla que esas "bombas de Hiroshima se producen pero a 13 kilómetros y todo eso mueve una capa muy grande de tierra y así llega a la superficie".

Por otro lado, el presentador de El Tiempo da la previsión meteorológica: "Estos días seguiremos con este veranillo, entre hoy y mañana podríamos alcanzar los 34 grados. También los superarán por el sur y puede que en Ourense y Bilbao". "De cara al fin de semana habrá un cambio radical con la llegada de un aire de masa frío de Noruega que desplomará las temperaturas y volverán las lluvias", explica Cacho, que advierte que "del jueves al sábado, en 48 horas podemos perder hasta 17 grados". Además, explica que "hay que estar pendiente de las lluvias porque para el finde de semana van a volver a gran parte del país"; concluye.

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