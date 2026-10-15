VÍDEO | Anna Simon analiza los productos más 'revolucionarios' de internet: del 'entrenador de sonrisas' a la 'visera mano'

Anna Simon continúa con su buceo por los mundos de internet y hoy trae algunos productos que resuelven todo tipo de necesidades y que Iñaki Urrutia y María Gómez prueban en directo.

Anna Simon analiza los secretos de marketing más virales del mundo. Más allá de una campaña brillante, la 'periodista de investigación' de Zapeando cree que a veces es necesario con inventar algo que cubra una necesidad.

Es el caso del 'entrenador de sonrisas', un "sencillo utensilio" que permite mejorar la sonrisa "sin esfuerzo": "Te lo pones unas cuantas horas al día y en unas pocas semanas tienes la boca como un buzón", explica Anna.

Junto a este invento 'revolucionario', la colaboradora trae otros productos que prueban Iñaki Urrutia y María Gómez en directo.

Entre ellos encontramos un ejercitador facial que ofrece lifting facial, reafirmador de la piel, reducción del doble mentón y ejercitador de mandíbula: "A ver qué cirujano te hace eso por menos de tres euros", comenta Anna.

También una herramienta para masajear los ojos, que aunque "a primera vista parezca una pinza" también sirve para reducir el cansancio ocular y las bolsas. "Este lo recomiendo menos, porque duele un poquito", apunta María.

El último producto es la revolucionaria visera mano, que permite que, a partir de ahora, no tengamos que "parecer tontos poniendo la mano para que no nos dé el sol en los ojos".

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