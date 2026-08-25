El verano, a cinco grados
VÍDEO | Neveras para personas, el último invento de Japón para combatir las altas temperaturas del verano
En Japón han decidido plantar cara al calor del verano con un invento que ya estaba tardando en llegar: neveras para personas. Se trata de un espacio que permite pasar pequeños periodos de tiempo a unos agradables cinco grados.
En Japón están viviendo un verano especialmente caluroso por la humedad y las altas temperaturas y, para combatirlo, han ideado una especie de neveras para personas.
De momento, están utilizando este invento en algunas fábricas y obras. Consta de un espacio en el que los trabajadores pueden refugiarse durante periodos cortos de tiempo a una temperatura de cinco grados.
Virginia Riezu se percata del detalle de que tiene puertas de cristal "para que nadie se eche ahí la siesta, como sí vamos a hacer en España el día que las traigan".
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