María José Gómez y Verdú explica cómo actuar si nos encontramos al jefe en la playa y en topless: "Hay que centrarse en mirar a los ojos"

Difícil, pero no imposible. ¿Cómo actuar si nos encontramos a nuestro jefe en la playa y estamos en topless o con un bañador turbo? La experta en protocolo María José Gómez y Verdú explica la importancia de "no mirar a las cositas sexuales".

María José Gómez y Verdú da algunos consejos de protocolo para comportarnos como es debido en la playa. Una de esas situaciones, difíciles, pero que pueden ocurrir, es encontrarnos en topless o con bañador turbo con nuestro jefe.

La experta en protocolo reconoce que no es muy partidaria del topless: "¿Tú vas con las lolas al aire por la calle? No", comenta.

En cualquier caso, ¿cómo actuar si nos encontramos en esta situación con nuestro jefe?: "¿Nos tapamos con una toalla? ¿Le proponemos jugar a las palas?", le pregunta Maya Pixelskaya.

María José recomienda actuar "con normalidad" y "hacer como que no está pasando absolutamente nada. Estás en el lugar más normal y hablas con él en la playa y medio desnuda, pero no pasa nada porque estamos en un lugar que permite estar un poquito más libres", explica.

No obstante, sí que destaca la importancia de que "la mirada no se desvíe": "Uno tiene que concentrarse muy bien para mirar a los ojos, no mirar ni a las cositas sexuales de abajo ni a las de arriba".

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