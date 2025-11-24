VÍDEO | María Gómez se convierte en la 'mejor amiga' de la madre de Dani Mateo: "Le voy a contar de todo"

En este vídeo de Zapeando, María Gómez desvela en directo que la madre de Dani Mateo le ha escrito por Instagram para explicarle por qué su hijo no acudió a la fiesta de aniversario del programa.

El pasado viernes el equipo de Zapeando celebró una fiesta por los 12 años de emisión. Todos acudieron... excepto Dani Mateo; sin embargo, el presentador tenía un motivo de peso para no acudir que llegó a explicar su madre a María Gómez a través de Instagram

"Dani, te tengo que contar una cosa... he hablado con tu madre", comienza diciendo la zapeadora, para después explicar que ese día publicó una serie de imágenes de la fiesta donde dedicaba unas palabras a sus compañeros.

Fue en ese momento cuando la madre del presentador escribió a María para explicarle por qué Dani Mateo no había acudido a la fiesta: "¡Hola! Dani me va a matar, no me deja intervenir, pero me da igual. Soy la madre de Dani, este finde le tocaba familia, pero que adora a todo el equipo y yo también. ¡Sois los mejores! Felicidades y por muchos más años de Zapeando".

Asimismo, la zapeadora señala que la madre de Dani Mateo le da like a sus fotos y 'amenaza' al presentador con decirle todo lo que pase en el plató para que después le eche la bronca. "Le voy a contar de todo", asegura María.

