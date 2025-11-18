Dani Mateo alucina con el villancico de Leticia Sabater: "La Navidad en España solo tiene una reina"

La cantante ha lanzado un nuevo villancico en el que pide a los Reyes Magos "un buen rabo de conejita, gordito y peludo". No te pierdas el análisis del colaborador en el vídeo principal.

La Navidad está marcada por numerosos hitos: el anuncio de Mariah Carey, el encendido de las luces navideñas de Vigo o el anuncio de la Lotería. Pero, a todos ellos, también se debe sumar otro hecho que se produce desde hace varios años: el villancico de Leticia Sabater. Dani Mateo es el encargado de analizar los versos que lo componen.

"Es la Mariah Carey española, una artista más navideña que la iluminación de Abel Caballero", afirma Dani. El villancico, que se titula 'La conejita de Papá Noel', vuelve a tener dobles sentidos picantes y, en su videoclip, la cantante se presenta con un sugerente look navideño.

En la canción, Sabater cuenta que en su carta a los Reyes Magos solo ha pedido un regalo: "Que me traigan un buen rabo". Pero, segundos después, aclara que un rabo de conejita. "Es perfecta, qué obra maestra", afirma Dani.

"Qué fusión de estilos, que despliegue de medios, qué vestuario tan adecuado para el cambio climático", afirma Mateo, "y qué minuciosidad en la letra": "Solo quiero que me traigan un regalo, que me traigan un buen rabo de conejita, gordito y peludo añade al final".

Dani afirma que le gustaría que Sabater lo cantara en 13 idiomas, "para que no se lo pierdan en ningún rincón del planeta y todos tengan su rabito por detrás". El colaborador afirma que la cantante es una "maestra absoluta" debido a cómo juega "con los dobles sentidos, las metáforas sutiles o las imágenes crípticas".

"Tiene tantas capas, es una lasaña de contenido", añade. Dani se ha fijado en un detalle especialmente. El colaborador se pregunta por qué salen dos niños en el videoclip. "¿Dónde está el defensor del menor cuando se le necesita?", se pregunta, "deben ser sus sobrinos". "La Navidad en España solo tiene una reina y se llama Letizia", concluye.

