Toño Sanchís, condenado a dos años de cárcel por quedarse con más de 400.000 euros de Belén Esteban

Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, ha sido condenado a dos años de cárcel por apropiarse de más de 475.000 euros de su clienta. La Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que Sanchís abusó de la confianza de Belén entre 2009 y 2015, cobrando comisiones excesivas y llevándose 400.000 euros que no le correspondían. Además, debe pagar una multa de 2.100 euros e indemnizar a Belén, descontando lo ya recibido.

La que fue una de las guerras más mediáticas del mundo del corazón ha dado un nuevo capítulo: Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, ha sido condenado a dos años de cárcel por quedarse con más de 475.000 euros de su famosa clienta.

Según la Audiencia Provincial de Madrid, Sanchís se aprovechó de la "confianza plena" de Belén entre 2009 y 2015 para cobrar comisiones más altas de lo pactado, llevándose unos 400.000 euros que no le correspondían. La sentencia también incluye una multa de 2.100 euros y la obligación de indemnizar a 'la princesa del pueblo', cuyo importe exacto se fijará después, descontando lo que ya cobró en procesos anteriores y el dinero de una vivienda adjudicada que luego vendió.

El tribunal recalca que la relación entre ambos era tan cercana que Belén confiaba ciegamente en él y no supervisaba los cobros de sus trabajos, hasta que en 2015 detectó irregularidades en sus cuentas y rompió con su representante. "La confianza que tenía Belén en Sanchís era plena", subraya la sentencia, que también señala la amistad entre ambos como factor clave de la gestión sin control.

Durante el juicio, la Fiscalía pidió tres años y medio de cárcel, mientras que el abogado de Belén solicitó cuatro años y medio y la devolución total del dinero. Sanchís, por su parte, se defendió diciendo que Belén sabía lo que cobraba y que él no había cometido ningún delito.

La separación entre representante y representada ya había sido un espectáculo mediático. Belén lo contó en televisión, en 'Sálvame', explicando que llevaba años intentando recuperar lo que era suyo: "Este no se va de este mundo sin devolverme lo que es mío", llegó a decir.

