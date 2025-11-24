Dani Mateo, alucinado ante el 'perreo' de Xavier García Albiol: "No es bonito de ver esto"

En Badalona ya se ha llevado a cabo el encendido de luces navideñas. El evento congregó a numerosos vecinos de la ciudad. Su alcalde fue el encargado de presionar el botón que ha iluminado la ciudad.

En Badalona ya es Navidad. Este fin de semana se ha celebrado el encendido oficial de las luces navideñas en el municipio catalán. Además, han colocado un árbol de Navidad de grandes dimensiones cubierto de centenares de luces.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el alcalde Xavier García Albiol fue el encargado de hacer la cuenta atrás para el encendido de las luces y, cuando estas se activaron empezó a sonar 'On the Floor' the Jennifer Lopez con Pitbull. Pero, lo más llamativo, fue que, en el árbol, además de sus miles de luces, se pudo ver a dos renos bailando al ritmo de la música.

"Arribota con la Navidad", afirma María Gómez, "me encantan los renos perreando. Esta Navidad en vez de Papá Noel a Badalona va a llegar Papi Noel". El alcalde, por su parte, disfrutó mucho el encendido de las luces en su ciudad.

"Ha vivido este momento muy 'arribota'", adelanta Nacho García. Como se puede ver en el vídeo, García Albiol se atrevió a bailar 'NUEVAYoL' de Bad Bunny frente a todos sus vecinos. "No sabes si está bailando o pidiendo a la gente que se eche hacia atrás para hacer espacio", afirma Isabel Forner. "Creo que hablo en nombre de todos los españoles si digo: 'Políticos, ¿queréis dejar de haceros los guays?'", plantea Dani Mateo, "no es bonito de ver esto".

