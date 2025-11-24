"Aquí se está adelantando todo, menos las elecciones": el vídeo de Quique Peinado 'indignado' porque ya llega la Navidad

A pesar de que todavía queda un mes, la Navidad ya está aquí para regocijo de algunos zapeadores como Isabel Forner, pero para disgusto de otros como María Gómez, Quique Peinado o Dani Mateo, que considera que "esto tiene que parar".

En muchas ciudades de España ya se ha puesto en marcha el alumbrado navideño y Zapeando ya empieza con villancicos. "Ya hablaremos con Abel Caballero, pero esto tiene que parar", afirma Dani Mateo, que no está muy a favor de que la Navidad se adelante cada vez más.

"En Estados Unidos a Mariah Carey ya no hay quien la pare, eso ya se lo tienen que comer", prosigue el presentador en el vídeo sobre estas líneas, donde considera que España "era la aldea gala" que resistía ante la Navidad prematura hasta que llegó el "the lights, the music" de Abel Caballero.

María Gómez también considera que "es demasiado": "Hoy he ido al médico y al salir me ha dicho 'feliz año'", comenta la zapeadora, que recuerda que "no es ni diciembre".

Isabel Forner, sin embargo, está encantada de que ya estemos en Navidad, pues considera que "hay que reivindicarlo porque es un momento precioso".

Sin embargo, Quique Peinado tiene otra opinión: "Aquí se está adelantando todo, menos las elecciones". "Pedro Sánchez le va a pedir a Abel Caballero que quite las luces en mayo", ironiza Dani.

